Berenberg initie la couverture de Cognizant avec une note d'achat en raison de ses investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Berenberg initie la couverture de la société de conseil en informatique Cognizant CTSH.O avec la note "achat"

** Le cours cible est fixé à 107 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 27,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action; les actions étaient en légère hausse avant l'ouverture du marché

** Berenberg s'attend à ce que les revenus de CTSH augmentent de 6,2% chaque année entre l'exercice 25 et l'exercice 27, "grâce à la situation favorable de la société suite aux changements de direction, à la restructuration ciblée et à l'investissement important dans l'intelligence artificielle depuis 2023"

** La note moyenne de 28 analystes est "hold", leur cours cible médian est de 87 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a augmenté de 7,9 %