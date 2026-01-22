 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Berenberg initie la couverture de Cognizant avec une note d'achat en raison de ses investissements dans l'IA
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Berenberg initie la couverture de la société de conseil en informatique Cognizant CTSH.O avec la note "achat"

** Le cours cible est fixé à 107 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 27,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action; les actions étaient en légère hausse avant l'ouverture du marché

** Berenberg s'attend à ce que les revenus de CTSH augmentent de 6,2% chaque année entre l'exercice 25 et l'exercice 27, "grâce à la situation favorable de la société suite aux changements de direction, à la restructuration ciblée et à l'investissement important dans l'intelligence artificielle depuis 2023"

** La note moyenne de 28 analystes est "hold", leur cours cible médian est de 87 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a augmenté de 7,9 %

Valeurs associées

COGNIZANT TECH SO-A
84,0550 USD NASDAQ +2,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank