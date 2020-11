Berenberg enregistre un nouveau fonds en France

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs allemand Berenberg AM a enregistré son quatrième fonds sur le marché français début novembre, a appris NewsManagers. Il s'agit du fonds Berenberg European Focus, dont les encours s'élevaient à près de 538 millions d'euros fin octobre. Ce fonds actions toutes capitalisations appliquant un biais croissance, compte une cinquantaine de titres et est géré par Matthias Born, par ailleurs responsable des investissements de Berenberg AM et responsable des investissements actions pour la gestion d'actifs et de fortune de Berenberg.