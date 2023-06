Berenberg : deuxième clôture de son quatrième fonds de dette dans les énergies renouvelables

(AOF) - La banque privée Berenberg a procédé à la deuxième clôture de son quatrième fonds de dette dans le secteur des énergies renouvelables. Le fonds investit dans des projets d'énergie renouvelable dans l'UE et les pays de l'OCDE et, avec les fonds existants, vise à poursuivre la stratégie déjà mise en œuvre avec succès. Le fonds multi-investisseurs permet aux investisseurs professionnels et semi-professionnels de soutenir l'expansion des énergies renouvelables à partir d'un montant moyen à un chiffre.

Le "Berenberg Green Energy Debt Fund IV" a été lancé par la plus ancienne banque privée allemande en collaboration avec BayernInvest Luxembourg S.A.

En plus de la dette junior, la gamme de produits du nouveau fonds comprendra à nouveau des financements unitranches de premier rang. Le fonds multi-investisseurs permet aux investisseurs professionnels (compagnies d'assurance, fonds de pension, caisses de prévoyance, banques d'épargne et coopératives de crédit) d'investir dans le financement des énergies renouvelables, telles que les centrales éoliennes et solaires.

Le fonds suscite également un vif intérêt de la part des family offices, des églises et des fondations, qui attachent une importance particulière aux aspects de durabilité en plus des rendements compétitifs dans la fourchette moyenne à élevée à un chiffre.