Berenberg dégrade l'action Sartorius à Conserver
information fournie par AOF 08/10/2025 à 10:04

(AOF) - Berenberg a décidé de dégrader le titre Sartorius d’Acheter à Conserver, en coupant son objectif de cours de 250 à 225 euros. Les analystes estiment que la croissance organique de la société partenaire de premier plan pour la recherche en sciences de la vie et de l’industrie pharmaceutique devrait être de 9 % par an sur la période 2025-2028, une hausse inférieure au consensus.

En outre, Berenberg n'anticipe pas d'accélération immédiate des ventes d'équipements de bioprocédés, mais salue la visibilité accrue sur le prix des médicaments aux États-Unis après l'accord entre Pfizer et le gouvernement.

En outre, les investissements outre-Atlantique dans les capacités de production locales devraient soutenir les perspectives à long terme, fondamentalement attrayantes du secteur des bioprocédés.

Enfin, la banque d'investissement allemande estime que Sartorius est correctement valorisée et que la direction du groupe dispose d'une capacité de fusions et acquisitions limitée, or ces opérations ont été un élément important de la croissance à long terme.

Points clés

- Société créée en 1978, fournisseur de solutions intégrées pour l'industrie biopharmaceutique ;

- Chiffre d'affaires de 2,8 Md€ réalisé à 42 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, 35 % dans les Amérique et 23 % en Asie-Pacifique ;

- Ambition : offre aux groupes pharmaceutiques de produits centrés sur les étapes de production de substances biopharmaceutiques et procédés (milieux de culture cellulaire, lignées cellulaires, bioréacteurs, séparation, purification et concentration de produits intermédiaires) et sur celles de l’isolation du médicament souhaité (cryoconservation, filtration, concentration…) ;

- Capital contrôlé à 71,5 % (83 % des droits de vote) par le groupe allemand Sartorius, Mickaël Grosse prenant, le 30 juin, la présidence du conseil de 8 administrateurs, René Faber restant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondée sur 4 piliers :

- optimisation des process industriels, des capacités de production, notamment au siège d'Aubagne, et de la logistique,

- réactivité à la faiblesse des volumes : réduction des coûts et allègement des stocks et élargissement de l'offre par acquisitions,

- focus au désendettement par diminution des besoins en fonds de roulement,

- innovation renforcée au centre d’Aubagne : développement en propre de produits spécialisés grâce à une R&D de 4,4 % et portefeuille de près de 3 100 brevets, concentré sur les membranes, les réactifs, les plateformes et les technologies de contrôle,

- Stratégie environnementale visant la réduction des émissions de CO2 via des investissements égaux à 1 % du chiffre d’affaires ;

- Pause dans la croissance externe, la priorité allant à l’intégration de Polyplus (spécialiste français des réactifs de transfection pour les thérapies cellulaires et géniques et de l’ADN plasmidique, nécessaire aux produits à base d’ARN) qui contribuera à 20 % des revenus ;

- Visibilité avec des prises de commandes proches d’un an de chiffre d’affaires, dans un marché porté par le vieillissement et la solvabilité de la population mondiale ;

- Situation financière maîtrisée à fin mars : ratio de capitaux propres de 4 Mds€ au ratio abaissé à 48,3 % et dette nette de 2,2 Mds€ donnant un effet de levier de 2,7.

Défis

- Résultats des ambitions de gains de parts de marché en Amérique du nord et du développement commercial soutenu en Asie ;

- Impact des hausses de tarifs douaniers dans le monde estimé limité sur la marge opérationnelle,

- Pause dans la croissance externe, la priorité allant à l’intégration de Polyplus (spécialiste français des réactifs de transfection pour les thérapies cellulaires et géniques et de l’ADN plasmidique, nécessaire aux produits à base d’ARN) qui contribuera à 2 % des revenus ;

- Après une hausse de 10,4 % des ventes et de 34 % du résultat net au 1 er trimestre, objectifs 2025 : croissance de 7 % environ des revenus, marge opérationnelle de 30-31 % et levier de dette à 2,5 ;

- Objectif 2028 maintenu en raison des avancées dans les thérapies cellulaires et géniques : marge opérationnelle supérieure à 3 % ;

- Maintien du taux de distribution à 16,7 %, soit un dividende 2024 stable à 0,69 €.

