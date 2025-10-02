Berenberg déclasse Mondelez en raison de la faiblesse de la demande de chocolat ; les actions chutent

2 octobre - ** Les actions de la société mère de Cadbury, Mondelez International < MDLZ.O > sont en baisse de 1,7 % à 62,08 $ avant le marché

** Berenberg rétrograde l'action de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 81 $

** La société de courtage ne voit pas de hausse à court terme des bénéfices en raison de la faible demande de chocolat en Europe et des avantages limités de la baisse des coûts du cacao

** Les pressions sur les coûts s'atténuent, mais les perspectives de la demande à court terme semblent difficiles, compte tenu de l'impact du climat chaud défavorable sur le cacao et de la forte élasticité de la demande sur la consommation de chocolat en Europe - courtage

** Le consensus sur les prévisions de bénéfices pour Mondelez ne semble pas tenir compte de la baisse de la demande européenne au second semestre, ce qui pourrait conduire à de nouvelles révisions à la baisse du consensus

** 18 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou "supérieure", 9 comme "à conserver" et une comme "à vendre fortement"; leur objectif de cours médian est de 73,78 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, MDLZ a augmenté de ~5,8% depuis le début de l'année