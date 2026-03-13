Berenberg confirme son conseil sur Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:56
Berenberg indique que les moteurs de croissance du groupe restent solides, portés par un carnet de commandes d'environ 64 MdsEUR offrant une forte visibilité sur les activités de défense.
Le broker estime que la montée en puissance des programmes militaires en Europe et en Allemagne devrait soutenir durablement la demande, tandis que les segments défense - véhicules, munitions et systèmes - bénéficient d'une dynamique structurelle favorable.
La note met également en avant un potentiel de croissance élevé, le broker anticipant un CAGR du bénéfice par action de 39% entre 2026 et 2030, avec un titre qui se négocierait encore avec une décote d'environ 20% par rapport à ses pairs.
Valeurs associées
|1 582,000 EUR
|XETRA
|+2,03%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/03/2026 à 09:56:00.
