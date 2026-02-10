 Aller au contenu principal
Berenberg confirme son conseil sur Entain
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:57

L'analyste maintient son conseil à l'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 1 200 pence.

Berenberg rappelle que la coentreprise BetMGM a achevé l'exercice 2025 avec une performance une nouvelle fois supérieure aux attentes, affichant des revenus de 2,8 milliards de dollars et un EBITDA de 220 millions de dollars, soit environ 20 millions de plus que le consensus.

Le broker met en avant une exécution "sans faute" et un recentrage des dépenses marketing, ayant permis de générer plus de 460 millions de dollars d'EBITDA additionnel.

Le bureau d'analyses estime que les perspectives 2026 sont "prudentes" mais aussi "rassurantes", avec une croissance attendue de 11-14% et un EBITDA compris entre 300 et 350 millions de dollars, ce qui contribue à apaiser les inquiétudes liées au développement des marchés de prédiction.

"La dynamique structurelle du jeu en ligne reste solide", indique le broker, qui estime la valorisation actuelle "particulièrement attractive" après un recul de 40% du titre depuis le mois d'août.

Le titre gagnait 1,7% à Londres peu avant 16h mais enregistre un repli de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.

