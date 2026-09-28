Berenberg ajuste son objectif sur K S qui continue de reculer

(Zonebourse.com) - K S se dirige vers une troisième baisse consécutive à Francfort (-0,99%, à 15,50 euros), malgré Berenberg qui a légèrement relevé sa cible de cours sur le titre de 11,40 à 13 euros, tout en restant à vendre.
Pour la banque privée allemande, cette mise à jour doit permettre de refléter la hausse des prix de la potasse à court terme et l'acquisition de la division sel de Qemetica. Les analystes précisent qu'ils s'attendent à ce que les six prochains mois soient favorables tant pour les matières premières agricoles que pour les cours de la potasse.
En ce qui concerne les résultats annuels, les analystes tablent sur un Ebitda 2026 dans la fourchette haute des prévisions, qui va de 680 à 760 millions d'euros. En revanche, ils précisent que de nouvelles capacités d'approvisionnement en potasse se profilent à l'horizon 2027, les laissant sceptiques quant au consensus d'Ebitda pour 2028.
Berenberg précise que toute désescalade en Iran détériorerait probablement les prix de la potasse de spécialité en résorbant les pénuries de soufre et les analystes doutent que le cycle haussier agricole se poursuive au-delà de mi-2027.
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