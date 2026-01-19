Berenberg abaisse son objectif de cours sur Vusion
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 14:27
Dans une note de recherche, le bureau d'études indique avoir fait le point, la semaine dernière à New York, sur l'adoption de la technologie d'étiquettes électroniques du groupe français chez Walmart à l'occasion d'échanges avec certains cadres dirigeants du distributeur américain.
D'après l'analyste, Walmart considère Vusion comme l'un de ses partenaires les plus fiables et ambitionne de recourir davantage à ses solutions au cours des prochaines années, notamment en testant son système de vision instantanée des stocks Captana , qui pourrait être déployé au sein de ses magasins d'ici à 2027.
Selon lui, ces éléments l'amènent à penser que Vusion pourrait jouer un rôle majeur dans les plans de croissance de Walmart et d'autres distributeurs de premier plan dans les années à venir.
Le fait, toutefois, que le géant de la distribution envisage d'accélérer l'exécution du contrat le conduit à réviser à la baisse ses estimations de résultats à l'horizon 2027.
Walmart prévoit en effet d'achever l'adoption des systèmes d'étiquetage électronique et des logiciels de Vusion d'ici à la fin de l'année, soit plus rapidement que prévu, un calendrier qui amène Berenberg à revoir à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2027.
Alors que le titre a récemment chuté de 30%, Berenberg justifie ce repli par des craintes d'une "falaise" à l'horizon 2027, qui verrait l'activité chuter brutalement à cette date, mais aussi par des inquiétudes liées à une concurrence accrue, même s'il ne considère pas, à ce stade, le groupe chinois Hanshow comme une menace crédible.
Bien que l'intermédiaire estime que l'accélération du déploiement chez Walmart constitue un risque pour la réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2027, l'analyste souligne qu'un déploiement à grande échelle de Captana pourrait permettre de combler entièrement un éventuel "manque à gagner" et précise que ses estimations de résultats seraient relevées en cas de nouvelles annonces de déploiements au cours des douze prochains mois.
Valeurs associées
|143,600 EUR
|Euronext Paris
|-1,10%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/01/2026 à 14:27:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Les marchés financiers s’apprêtent à absorber une avalanche d’indicateurs et d’événements majeurs, du Forum de Davos aux publications de résultats américains. Entre incertitudes autour de la future présidence de la Fed, tensions politiques à Washington, croissance ... Lire la suite
-
Frédéric Souillot (FO) : "C'est par son salaire qu'on doit pouvoir vivre de son travail, pas par les primes !"
Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de l'émission Ecorama du 19 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les concessions budgétaires du gouvernement, le maintien de la surtaxe sur ... Lire la suite
-
Donald Trump menace d’imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs pays européens, dont la France, tant que les États‑Unis ne seront pas autorisés à racheter le Groenland. Une pression commerciale inédite, qui interroge sur sa base juridique, sa crédibilité ... Lire la suite
-
Après la fermeture de son site de Saint-Mauront à Marseille pour raisons de sécurité, Orange propose à 300 des salariés concernés de rejoindre d'autres espaces de travail, a annoncé le groupe à l'AFP lundi. Les salariés "du tertiaire" pourront soit rejoindre d'autres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer