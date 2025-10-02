Bentley Systems progresse dans le cadre de l'inclusion dans le S&P MidCap

2 octobre - ** Les actions de Bentley Systems BSY.O ont augmenté de 5,9 % à 55,42 $ avant la cloche, la société de logiciels d'ingénierie étant prête à rejoindre le S&P MidCap 400

.IDX la semaine prochaine ** BSY remplacera Western Union WU.N dans l'IDX à partir de l'ouverture du marché le lundi 6 octobre, a déclaré S&P Dow Jones Indices en fin de semaine

** Le fournisseur de services de transfert d'argent WU remplacera M. Cooper Group COOP.O dans le S&P SmallCap 600

.SPCY . ** Le banque hypothécaire Rocket Companies RKT.N a acquis Mr. Cooper dans le cadre d'une transaction qui s'est conclue à l'adresse mercredi

** S&P Dow Jones a déclaré que la capitalisation boursière de WU, basée à Denver, Colorado, est "plus représentative de l'espace du marché des petites capitalisations"

** Les actions de WU, en hausse de 0,5 % avant le marché à 8,12 $, avaient perdu environ 24 % depuis le début de l'année jusqu'à mercredi

** BSY, basée à Exton, en Pennsylvanie, a ~303,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 16 milliards de dollars

** Jusqu'à mercredi, les actions ont augmenté de 12% depuis le début de l'année

** Sur 15 analystes couvrant BSY, la répartition des recommandations est de 9 "achat fort" ou "achat", 5 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 61,50 $, selon LSEG