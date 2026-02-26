 Aller au contenu principal
Bentley Systems progresse après des prévisions de recettes pour 2026 supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de la société de logiciels d'infrastructure Bentley Systems BSY.O augmentent de 11,7 % à 36,25 $

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis novembre 2022

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars pour l'exercice 26, contre une estimation moyenne de 1,65 milliard de dollars par les analystes - données LSEG

** Co dépasse les estimations de revenus du 4ème trimestre grâce à une croissance des abonnements de 13% d'une année sur l'autre

** BSY affiche un chiffre d'affaires de 391,5 millions de dollars au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne de 381,8 millions de dollars par les analystes - données LSEG

** La société dépasse les estimations de revenus pour le cinquième trimestre consécutif, selon les données de LSEG

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 27 cents pour le quatrième trimestre, contre 26 cents estimés par les analystes

** L'action BSY a baissé de 30 % au cours des 12 derniers mois

