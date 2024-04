Benoît Hamon sera le futur président d’ESS France

Benoît Hamon, a été élu président d’ESS France, l’association représentative des acteurs et réseaux de l’économie sociale et solidaire. Elle fédère les têtes de réseau statutaires du monde associatif, des mutuelles, des fondations, des coopératives et des sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire (ESS), ainsi que les organisations transversales de l’ESS et le réseau des chambres régionales de l’ESS présent en métropole et outre-mer, soit 2,5 millions de salariés.

« Ma feuille de route est claire : donner à l’ESS la reconnaissance qui lui manque et à laquelle elle a droit. Améliorer et essaimer ses bonnes pratiques. Engager le changement d’échelle de l’ESS. Donner à l’ESS des visages qui ressemblent à la société française. Résister à tous les mouvements qui disloquent la société et nous tourner délibérément vers la transformation écologique de l’économie », déclare Benoît Hamon.

L’ancien ministre, aujourd’hui directeur général de SINGA Global (ONG pour l’inclusion des personnes réfugiées et nouvelles arrivantes) succédera officiellement à l’actuel président Jérôme Saddier le 12 juin prochain lors d’un Congrès de l’ESS organisé à l’occasion des 10 ans de la loi ESS de 2014 et tourné vers la construction des 10 prochaines années de l’ESS. D’ici là, Benoît Hamon, en tant que président-élu, se consacrera à la constitution d’une équipe renouvelée.

Thibaud Vadjoux