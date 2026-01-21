Benoît Grenot quitte la direction générale de Baikowski
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 07:42
Le fabricant de minéraux industriels de spécialités précise qu'un processus de sélection est d'ores et déjà engagé afin de désigner, dans les meilleurs délais, un nouveau directeur général, dont la prise de fonction devrait intervenir en 2026.
Dans l'intervalle, François-Xavier Entremont, président du conseil d'administration, exercera les fonctions de direction générale à titre transitoire et veillera à la bonne poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie de développement du groupe.
Valeurs associées
|22,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
