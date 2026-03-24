Benjamin Schapiro prend la présidence d’UBP AM (France)

Une page se tourne chez UBP Asset Management (France). Dominique Leprévots, qui avait lancé la société de gestion suisse à Paris en 1998 et présidait le bureau français, cède sa place à Benjamin Schapiro. Ce dernier prendra le poste de président d’UBP Asset Management (France) et responsable du bureau de Paris à compter du 1 er avril.

Benjamin Schapiro travaille de longue date pour UBP Asset Management (France), puisqu’il a rejoint la société en septembre 2016. Il était jusqu’à présent gérant senior au sein de l’équipe de gestion d’obligations convertibles.

Avant cela, il travaillait au sein de La Financière de l’Echiquier, suite au rachat d’Acropole Gestion, société spécialisée dans les obligations convertibles qu’il avait rejointe en 2011. Il y était spécialiste des stratégies globales et cogérant de l’ensemble des stratégies en obligations convertibles.

Benjamin Schapiro avait commencé sa carrière en 2010 chez BNP Paribas Investment Partners dans la gestion de fonds en obligations convertibles.

Au sein d’UBP, l'équipe convertibles reste sous la direction de Philippe Gräub, responsable Global & Absolute Return Fixed Income chez UBP. Les responsabilités de Benjamin Schapiro seront réattribuées au sein de cette équipe élargie, les stratégies et mandats convertibles continuant d'être gérés à Paris par Arthur Castillo et Thibaut Bailly.

Dominique Leprévots quitte donc ses fonctions chez UBP. Sous sa direction, les actifs ont atteint près de 5 milliards d’euros. Il restera néanmoins senior advisor au sein du groupe UBP, pour lequel il travaille depuis 28 ans, et il compte se consacrer à une activité civique.

Laurence Marchal