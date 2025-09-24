Beneteau vise un retour de la croissance et de la rentabilité au second semestre

(AOF) - Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires de Beneteau s’est élevé à 404 millions d'euros contre 557 millions d'euros au premier semestre 2024. Ce repli de 27% est essentiellement lié au ralentissement de l’ensemble du marché du nautisme, affecté par un environnement macro-économique instable en Europe comme aux Etats-Unis. Conséquence anticipée de la forte baisse des ventes, le groupe affiche une perte opérationnelle courante de 20,6 millions d'euros sur ce semestre contre un bénéfice opérationnel courant de 49,5 millions d'euros au premier semestre 2024.

En outre, Beneteau enregistre une perte nette de 24,8 millions d'euros contre un bénéfice net de 49,4 millions d'euros au premier semestre 2024, en ligne avec la baisse du résultat opérationnel du groupe sur ce premier semestre. Cette perte intègre une charge d'impôt de 3 millions d'euros au titre d'une contribution fiscale française exceptionnelle calculée sur l'exercice 2024.

Sur le semestre, le groupe a généré un free cash-flow de 14,3 millions d'euros en dépit de la forte baisse d'activité.

Après le versement de 115 millions d'euros de dividendes, dont 100 millions d'euros à titre exceptionnel liés à la cession de la division Habitat, la trésorerie nette du groupe au 30 juin 2025 s'est élevée à 257,9 millions d'euros et les capitaux propres à 752 millions d'euros (contre 845 millions d'euros au 30 juin 2024).

Dans un contexte macro-économique toujours incertain, le groupe a lancé un plan de conquête qui lui permettra de rebondir. Il prévoit un retour à la croissance des ventes dès le second semestre 2025, avec un chiffre d'affaires attendu proche de 500 millions d'euros (480 millions d'euros au second semestre 2024).

En dépit des droits de douanes coûteux aux Etats-Unis (près de 5-10 millions d'euros au second semestre 2025) et d'une intensité promotionnelle plus marquée qu'en 2024, cette reprise de l'activité conduira à un retour à la profitabilité sur la seconde partie de l'année et devrait permettre de viser un résultat opérationnel courant autour de l'équilibre sur l'exercice.

Points clés

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1 M€ réalisé à 52% dans les bateaux à moteur et à 49 % dans les bateaux à voile et réparti entre l’Europe pour 55 %, les Amérique pour 26 %, le reste du monde pour 10 et les flottes (ventes aux loueurs professionnels) ;

- Ambition : déploiement d’un portefeuille resserré de 9 marques nautiques sur lesquelles sont concentrés les investissements, avec 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel -Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Catherine Pourre présidant, depuis juin 2024, le conseil de 8 administrateurs et Bruno Thivoyon étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- cession de l’activité habitat à Trigano, afin de financer la croissance sur les marchés du nautisme, haut de gamme essentiellement, et la transformation technologique,

- amélioration et flexibilité des process industriels et changement de système d’information (impact de 20 M€) pour les voiliers en France,

- aux États-Unis (perte opérationnelle ramenée à 15 M€ en 2025), adaptation de l’offre, regroupement de la production sur un seul site et économies de coûts de 5 M€,

- extension de l’offre de services Boating solutions : location de bateaux à la journée ou de courte durée, (plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ en Europe et aux États-Unis), personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme, solutions de financement et partenariat avec Le Boat, n° 1 européen de la location de bateaux combinant offre haut de gamme et « version location » (revenu garanti au propriétaire de bateau dont l’usage est réduit à 8 semaines par an,

- innovation visant la connectivité de tous les bateaux via Seanapps et l’offre de solutions de propulsion alternative sur toute l’offre de bateaux d’ici 2030 ;

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth- visant pour 2030 une réduction de 30 %, vs 2022, de l’intensité des émissions directes :

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs,

-intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- entrée dans le capital du suédois Candela, spécialiste des bateaux électriques à foil,

- reconditionnement des catamarans LAGOON via les nouvelles offres NEO ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 845 M€ et une trésorerie nette de 137 M€.

Défis

- Marché déprimé sur tous les secteurs avec, à fin mars, un recul des ventes de 51,4 % pour les voiliers et de 36,6 % pour les moteurs ;

- Poursuite de la demande hors États-Unis et Europe, lancement de 20 nouveaux modèles de 8 à 24 mètres au 2 ème semestre qui devront soutenir la reprise de la croissance ;

- Prise en compte partielle des droits de douane américains, pour un impact estimé à 10 M€ ;

- Après un recul de 43 % des ventes à fin mars, objectifs 2025 confirmés malgré l’anticipation d’une réduction des stocks dans les réseaux de distribution de 50 à 100 M€ au total et l’anticipation d’une perte nette au 1 er semestre : chiffre d’affaires de 900 M€ à 1 Md€, marge opérationnelle de 4 à 6 % ;

- Dividende 2024 de 0,73 €.