(CercleFinance.com) - Après un trimestre à -30%, Beneteau rebondit soudain sur 7,92E et réduit sa perte à -24% depuis le 20 juin (le titre cotait 1E).

Une reprise en' V' s'amorce avec comme 1er objectif la zone de résistance des 9,4E testée du 20 au 26 août dernier.





Valeurs associées BENETEAU 9,20 EUR Euronext Paris +12,61%