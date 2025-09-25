Bénéteau: Oddo BHF abaisse sa cible et maintient son conseil
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 11:21
L'analyste relève des résultats S1 inférieurs aux attentes, avec un EBITDA de 8,5 MEUR (77,7 MEUR un an plus tôt) et un ROC à -20,6 MEUR (vs -10 MEUR estimé), traduisant un contexte 'compliqué'.
Le broker explique cette contre-performance par la baisse d'activité (-47 MEUR), le déploiement du nouvel ERP (-11 MEUR), les coûts liés à l'activité partielle en Europe (-7 MEUR) et les pertes du chantier américain (-8 MEUR).
La note indique un 'retour attendu de la croissance et de la profitabilité au S2', avec un CA d'environ 500 MEUR, un impact droits de douane de 5/10 MEUR et un ROC annuel 'autour de l'équilibre'.
Valeurs associées
|8,0700 EUR
|Euronext Paris
|-6,97%
