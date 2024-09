Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bénéteau: objectifs annuels de MOC resserrés en hausse information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Bénéteau annonce viser désormais une marge opérationnelle courante (MOC) entre 4 et 6% (et non plus entre 3 et 6%) pour 2024, soit 6 à 8% hors marques américaines pour lesquelles la perte opérationnelle devrait avoisiner 15 millions d'euros sur l'exercice.



Attendant le retour à une saisonnalité pré-Covid des expéditions, le fabricant de navires de plaisance confirme sa dernière prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, de l'ordre d'un milliard d'euros pour sa division bateau.



Sur le premier semestre 2024 et en données pro forma, il a vu son résultat net part du groupe chuter de 59,4% à 47,5 millions d'euros et sa MOC se contracter de 5,4 points à 10,4% pour un chiffre d'affaires en recul de 25,5% à 766,4 millions.





Valeurs associées BENETEAU 8,73 EUR Euronext Paris 0,00%