Beneteau: le CA chute de 43% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Beneteau publie un chiffre d'affaires de 130ME au titre du 1er trimestre, un chiffre en recul de 43% par rapport à la même période un an plus tôt (-43,6% à cc, change constant).



Dans le détail, l'activité recule de 51.3% dans la division 'Voile' (-51.4% à cc), de -35.7% dans la catégorie 'Moteur' (-36.6% à cc) et enfin de -27.2% dans la division ' Autre ', soit -31.1% à cc.



Le groupe a aussi du composer avec l'incertitude sur les droits de douanes US. Celle-ci a conduit les concessionnaires à poursuivre la réduction des stocks dans leur réseau de distribution (-40ME sur le trimestre, en ligne avec la prévision de 50-100ME sur l'exercice).



Le niveau des ventes de voiliers sur la période a également été affecté, pour environ 20ME, par l'arrêt de production planifié et le redémarrage progressif du site de Bordeaux, nécessaires au lancement d'un nouvel ERP.



Côté perspectives, le Groupe annonce que l'incertitude sur les droits de douane pourrait freiner la reprise des exportations vers les États-Unis et aggraver le ralentissement de la demande en Europe.



Pour soutenir son réseau américain, Bénéteau prévoit de prendre en charge une part des taxes à l'importation, ce qui pourrait réduire son résultat opérationnel courant de près de 10 ME en 2025. Le chiffre d'affaires annuel est attendu entre 900 ME et 1 MdE.







