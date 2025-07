Bénéteau : la banque suisse UBS est Neutre

(AOF) - UBS a débuté le suivi du titre Bénéteau (-0,18 %, à 8,20 euros), avec une opinion Neutre et un objectif de cours de 9 euros, contre une clôture à 8,215 euros mercredi. Pour les analystes, le constructeur français de bateaux de plaisance est confronté à de nombreuses difficultés, dont le déstockage. Sa situation devrait cependant s’améliorer au second semestre avant une reprise à partir de l’exercice 2026.

Le groupe doit également faire face à une faible visibilité de la reprise de la demande, à l'incertitude liée aux droits de douane américains et à l'absence de catalyseur clair à court terme selon UBS.

Les analystes soulignent également le caractère cyclique de cette société qui a bien profité de la reprise post-Covid. Ils anticipent une baisse significative de la marge d'exploitation pour l'exercice 2025 en glissement annuel.

Ils ne croient pas à l'objectif qu'ils qualifient " d'ambitieux " d'un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2028, mais tablent plutôt sur des revenus autour de 1,16 milliard d'euros pour l'exercice 2028.

Points clés

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1 M€ réalisé à 52% dans les bateaux à moteur et à 49 % dans les bateaux à voile et réparti entre l’Europe pour 55 %, les Amérique pour 26 %, le reste du monde pour 10 et les flottes (ventes aux loueurs professionnels) ;

- Ambition : déploiement d’un portefeuille resserré de 9 marques nautiques sur lesquelles sont concentrés les investissements, avec 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel -Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Catherine Pourre présidant, depuis juin 2024, le conseil de 8 administrateurs et Bruno Thivoyon étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- cession de l’activité habitat à Trigano, afin de financer la croissance sur les marchés du nautisme, haut de gamme essentiellement, et la transformation technologique,

- amélioration des process industriels avec des lignes de production plus flexibles,

- aux Etats-Unis (vers une perte opérationnelle de 15 M€ en 2024), adaptation de l’offre et regroupement de la production sur un seul site,

- extension de l’offre de services Boating solutions : location de bateaux à la journée ou de courte durée, (plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ en Europe et aux Etats-Unis), personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme, solutions de financement et partenariat avec Le Boat, n° 1 européen de la location de bateaux combinant offre haut de gamme et « version location » (revenu garanti au propriétaire de bateau dont l’usage est réduit à 8 semaines par an,

- innovation visant la connectivité de tous les bateaux via Seanapps et l’offre de solutions de propulsion alternative sur toute l’offre de bateaux d’ici 2030 ;

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth- visant pour 2030 une réduction de 30 %, vs 2022, de l’intensité des émissions directes :

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs d’ici 2025,

-intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- entrée dans le capital du suédois Candela, spécialiste des bateaux électriques à foil,

- reconditionnement des catamarans LAGOON via les nouvelles offres NEO ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 845 M€ et une trésorerie nette de 137 M€.

Défis

- Après la normalisation de leurs stocks par les concessionnaires, confirmation d’une amélioration de l’activité à partir du 2 ème semestre 2025, le lancement de 20 modèles devant compenser le ralentissement du segment des catamarans ;

- Après un recul de 30 % des ventes en 2024, objectifs 20245: marge opérationnelle de 4 à 6 % ;

- Stratégie 2025 « Let’s Go Beyond ! » visant 10 % de marge opérationnelle avec le retour à la normale des stocks de concessionnaires;

- Dividende 2024 0,73 €.