Bénéteau: hausse de 30,2% des ventes à fin septembre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 18:19









(CercleFinance.com) - Les ventes du Groupe se sont élevées à 1 344ME à fin septembre, en croissance de 30,2% par rapport à 2022.



Hors Habitat, le chiffre d'affaires du Groupe en données publiées s'élève à 1105ME, en croissance de 31,2% à périmètre comparable.



Sur le troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires de la division Bateau s'est élevé à 292ME, en croissance de 2,2% à taux de change constant par rapport à l'exercice précédent. Sur 9 mois, les ventes de la division Bateau ont ainsi progressé de 31,2% en données publiées.



Le Groupe confirme sa dernière prévision de chiffre d'affaires pour la division Bateau, en croissance de 16% par rapport à 2022. La division Bateau confirme par ailleurs sa prévision de marge opérationnelle, à hauteur de 12% sur l'exercice.



Concernant la division Habitat, le chiffre d'affaires sur l'exercice devrait être supérieur à 300ME pour une marge opérationnelle qui dépasserait 11%.



Hors cession envisagée de la division Habitat, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe sur l'exercice 2023 serait supérieur à 1750ME (+16% par rapport à 2022 en données publiées), et le résultat opérationnel courant supérieur à 210ME, en hausse de plus de 35% par rapport à 2022.





Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris +1.02%