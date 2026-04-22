Bénéteau, Fountaine Pajot créent coentreprise E-LEKTRA MARINE pour propulsion électrique des voiliers

* Bénéteau, via Groupe Beneteau, crée avec Fountaine Pajot coentreprise E-LEKTRA MARINE, détenue à 50/50, dédiée propulsion électrique et gestion intelligente énergie à bord. * Projet vise standard commun ouvert à industrie nautique, avec objectif convertir 10 % à 15 % marché mondial voile à électrique d’ici 2030. * Plateforme doit couvrir voiliers 9 à 24 m, du tout-électrique à solutions hybrides basse tension et haute tension. * Alliance regroupe sept marques de voile, représentant 60 % du marché mondial, afin d’atteindre taille critique et abaisser coût des solutions face au thermique. * Déploiement s’appuie sur Alternatives Energies, Cirtem, EVE System pour intégration systèmes, conversion énergie, conception packs batteries. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Bénéteau SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/AF621E41A4444954B4F59EF8A76886C3A73B1AA0/37161