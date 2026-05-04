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Bénéteau, Elis, Vicat... les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 04/05/2026 à 18:28

(AOF) - Axa

L'assureur dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Bénéteau

Le groupe nautique enregistre un début d'année solide, porté par ses nouveaux modèles et un effet de décalage de livraisons. La visibilité reste toutefois conditionnée à l'évolution du contexte au Moyen-Orient.

Bilendi

Le spécialiste des études de marché et de la collecte de données a démarré l'année 2026 sur une note positive. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 20,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, affichant une progression de +5,6%.

Bonduelle

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Elis

Le chiffre d'affaires atteint 1 180,5 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en croissance de +4,3% en données publiées, dont +3,1% de croissance organique, +1,0% liés aux acquisitions et +0,2% d'effet de change.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Figeac Aéro

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique divulguera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

NRJ Group

Le groupe audiovisuel diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Oeneo

Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Rubis

L'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Saint-Gobain

Le groupe a annoncé la signature d'un accord définitif avec la société brésilienne Tauá Partners pour la cession de Telhanorte, sa chaîne de distribution de matériaux de construction.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.

Vicat

Le cimentier français Vicat a publié un chiffre d'affaires de 922 millions d'euros pour le premier trimestre 2026. Malgré des vents contraires sur les changes, le groupe affiche une croissance organique solide et ajuste son organisation géographique pour soutenir ses ambitions à l'horizon 2026.

Vinci

Le géant français de la construction et des concessions a lancé une augmentation de capital réservée aux employés de ses filiales étrangères.

Viridien

L'ex-CGG Veritas divulguera ses résultats du premier trimestre.

Automobile / Equipementiers

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AXA
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BENETEAU
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DELFINGEN
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ELIS
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TRIGANO
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VICAT
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VINCI
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VIRIDIEN
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 18:28:00.

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