Beneteau : dévisse de -16% sous 16,45E information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 10:34









(CercleFinance.com) - Nouveau trou d'air lors de la publication des résultats de Beneteau : le titre dévisse de -16% sous 16,45E et se rapproche du plancher des 7,30E du 11 et du 22 avril.

Le dernier support correspond au plus bas annuel et plancher des 7,25E du 9 avril.





Valeurs associées BENETEAU 7,6150 EUR Euronext Paris -13,95%