Beneteau : dévisse de -11,5% vers 11,60E information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 10:04

(CercleFinance.com) - Beneteau dévisse de -11,5% alors que les résultats sont certes légèrement supérieurs aux attentes et la marge relevée pour 2023... mais le groupe s'est montré plus prudent pour 2024.

Le récent salon de la Rochelle a été morose côté ventes et 2024 sera plus compliqué vu le contexte de forte hausse des taux d'intérêt (beaucoup d'achats à crédit) et avec un niveau de stocks chez les concessionnaires de retour au niveau pré-Covid.

Le cours retombe au plus bas depuis le 5/12/2022 (à l'ouverture) et pourrait s'en aller combler dans la foulée le 'gap' des 11,08E du 2/12/2022, puis revenir s'appuyer sur le palier des 10,5E