Bénéteau dévisse après un avertissement sur ses résultats

(AOF) - Bénéteau (-12,48% à 9,05 euros) affiche la plus forte baisse du SBF120 au lendemain de son avertissement sur résultats. Le constructeur de navires anticipe désormais une marge opérationnelle courante comprise entre 3% et 6% en 2024 pour la division Bateau (contre de 7% à 10% précédemment), soit 5% à 8% hors "Marques Américaines". La perte opérationnelle de ces dernières devrait avoisiner 15 millions d'euros sur l'exercice. "L'incertitude macroéconomique et géopolitique pèse sur l'ensemble du secteur du nautisme, en Europe comme aux Etats-Unis", souligne le directeur général Bruno Thivoyon.

"Après une année 2023 record, nos ventes aux clients finaux (sell-out) ont bien résisté au ralentissement des marchés sur le semestre grâce à notre stratégie de montée en gamme", commente Bruno Thivoyon. "Seules nos marques américaines, encore majoritairement positionnées sur les segments des petites unités aux États Unis, et dont la transformation de l'offre produit s'accélère, ont fortement souffert" précise-t-il.

"Le groupe a toujours su s'adapter grâce à la force et la complémentarité de ses marques", souligne le dirigeant. "Fort d'une trésorerie solide, il poursuivra sa feuille de route d'innovation durable".

Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de sa division Bateau en baisse de 32% au premier semestre à 556,6 millions d'euros, "en ligne avec les attentes" après une année 2023 "record", "sous l'effet prévu des variations de stocks chez les concessionnaires". Le constructeur de navires précise que le chiffre d'affaires annuel de cette division est attendu aux alentours d'1 milliard d'euros sur l'exercice "dans un contexte de baisse de la demande, en particulier aux États Unis sur les petites unités".

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1,51 M€ réalisé à 83 % dans les bateaux puis dans l’habitat et réparti entre la France pour 29 %, le reste de l’Europe pour 36 % et les Amériques pour 29 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur un portefeuille resserré de 8 marques sur lesquelles sont concentrés les investissements et comprenant 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel - Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Yves Lyon-Caen présidant le conseil d’administration de 8 membres et Bruno Thivoyon étant directeur général ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 706 M€, une dette nette de 145 M€ et des disponibilités de 322 M€.

- Stratégie 2025 « Let’s Go Beyond ! » :

- fondée sur le déploiement des marques de bateaux, des process industriels plus efficients et de l’innovation au service de l’environnement,

- visant 10 % de marge opérationnelle dès le retour de l’activité au niveau de 2019 ;

- Stratégie d'innovation :

- connectivité de tous les bateaux ;

- solutions de propulsion alternative sur l’ensemble de l’offre de bateaux d’ici 2030,

- intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth :

- poursuite de la réduction de l’intensité des émissions directes (- 14 % 2022 vs 2021 ), avec pour objectif un recul de 30 %, vs 2022, d’ici 2030,

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs d’ici 2025 ;

- Montée en puissance dans les services -location de bateaux à la journée ou de courte durée, en Europe et aux Etats-Unis, via une centaine de bases offrant plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ- et dans l’offre de personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme.

- Capacité à résister à l’impact négatif des changes, de l’inflation et des tensions dans l’approvisionnement ;

- Attente de l’aval des autorités de la concurrence à la cession de l’activité habitat à Trigano, qui financera la croissance sur les marchés du nautisme et la transformation technologique ;

- Réponse de la clientèle aux nouveaux modèles : Antares 12, Oceanis 37, Wellcraft 435 et Prestige F4 et M8 ;

- Inquiétudes des investisseurs sur le prochain exercice, motivées par « la hausse des coûts de financement des stocks des concessionnaires (effet de la hausse des taux d’intérêt) et les niveaux de stocks de retour à leur niveau pré-Covid, en volumes ;

- Après des ventes en hausse de 48,3 % au 1er semestre 2023, objectifs rehaussés : chiffre d’affaires en hausse de 16 % à 1,75 Md€ et résultat opérationnel de + 200 M€.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.