Bénéteau: dans le vert après son CA semestriel

(Zonebourse.com) - Bénéteau gagne 2% après l'annonce par le fabricant de navires de plaisance d'un chiffre d'affaires de 403,8 millions d'euros au premier semestre 2025, conforme aux anticipations, en baisse de 27,5% 'dans un contexte macro-économiques toujours incertain'.



'Les mesures d'adaptation prises depuis 18 mois ont permis de préserver une trésorerie nette très solide, supérieure à 250 millions d'euros à fin juin, et de conserver des capacités de rebond à court et moyen terme', déclare Bruno Thivoyon, président du directoire.



Pointant aussi une stabilisation des stocks dans les réseaux de distribution au deuxième trimestre, Bénéteau attend une reprise progressive de la croissance de ses ventes au second semestre, impulsée par le lancement des nouveautés.





Valeurs associées BENETEAU 8,4900 EUR Euronext Paris +1,80%