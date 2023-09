Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Beneteau : confirme la prévision 2023 de sa division Bateau information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 17:59

(CercleFinance.com) - La division Bateau a enregistré un chiffre d'affaires de 812,9ME sur le premier semestre, en croissance de 48,3% par rapport au 1er semestre 2022. Le chiffre d'affaires de la division Habitat s'est élevé à 215,4ME au premier semestre 2023, en progression de 29% sur un an.



Sur le premier semestre 2023, le résultat opérationnel courant du Groupe a atteint 163,4ME, soit 15,9% du chiffres d'affaires (131,2ME après application de la norme IFRS 5).



Cette progression par rapport à 2022 est le fruit d'une croissance du chiffre d'affaires de plus de 40% (43,8% à isopérimètre, 48,3% après IFRS 5) et de l'amélioration de la performance opérationnelle.



Le résultat net part du groupe s'est élevé à 117,1ME au premier semestre 2023 et a ainsi plus que doublé par rapport au premier semestre 2022 (52,9ME).



Le Groupe confirme la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau pour l'exercice 2023, qui devrait atteindre 1450ME (+16% par rapport à 2022), et relève sa prévision de marge opérationnelle à 12% (contre 11.5% précédemment).