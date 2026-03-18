Beneteau bascule dans le rouge en 2025, résultats en deçà des attentes
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 18:03
Le résultat net (part du Groupe) de Beneteau ressort à -43 MEUR en 2025 (consensus : -19,5 MEUR), bien loin du gain de 92,9 MEUR enregistré un an plus tôt. Le groupe précise toutefois que les comptes de l'an dernier incluaient une contribution positive de 63,2 MEUR liée à la cession de l'activité Habitat. Par ailleurs, la perte de 2025 intègre une dépréciation de 29 MEUR liée au désengagement des activités Charter et Boat Club, comptabilisées en résultat financier.
Le chiffre d'affaires s'établit à 848,6 MEUR (consensus : 856 MEUR), en recul de -18% en données publiées et de -17,1% à taux de change constant, dans un marché pénalisé par un environnement macroéconomique incertain et un fort ajustement des stocks au premier semestre.
L'EBITDA chute à 35,5 MEUR (consensus : 48,6 MEUR), contre 136,3 MEUR un an plus tôt, soit une baisse de -74,0% (-68,5% à change constant), ramenant la marge à 4,2% du chiffre d'affaires contre 13,2% en 2024.
Le résultat opérationnel courant devient négatif à -21,6 MEUR (consensus : -16,2 MEUR) contre 75,9 MEUR en 2024, affecté par la baisse des volumes, des effets inflation négatifs et environ -32 MEUR d'éléments non récurrents (coûts de flexibilité, effets change et ERP).
À l'inverse, le free cash flow ressort à 12,3 MEUR, contre 1,9 MEUR en 2024, soutenu par une réduction des stocks et une maîtrise des investissements .
Sur le plan opérationnel, le groupe souligne une nette amélioration au second semestre, après un point bas au premier, portée par les premiers effets du lancement de nouveaux modèles.
"Le bon accueil réservé aux nouveaux modèles s'est traduit par une hausse du carnet de commande pour 2026 et permettra une reprise de la croissance sur l'exercice", a souligné Bruno Thivoyon, le président du directoire .
Pour 2026, Groupe Beneteau anticipe une croissance significative du chiffre d'affaires, soutenue par un carnet de commandes en hausse de plus de 10% à fin février. Le groupe vise également un redressement de la marge opérationnelle, grâce à la reprise des volumes, des gains de compétitivité estimés entre 5 MEUR et 10 MEUR et la stabilisation des coûts liés au déploiement de l'ERP .
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