Bénéteau: baisse de 39% du CA au 1er trimestre 2024

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 229 ME au premier trimestre 2024, en baisse de 39% par rapport à une base de comparaison élevée (+57% au premier trimestre 2023).



Au-delà des effets de base, cette variation d'activité est principalement liée à la variation des stocks chez les concessionnaires.



L'activité Voile s'est montrée résiliente (-25%). La baisse s'est concentrée sur les voiliers monocoques alors que les ventes de multicoques se sont stabilisées sur la période, soutenues par le succès de la marque EXCESS.



Sur ce premier trimestre, peu représentatif au regard de la saisonnalité des ventes aux plaisanciers, l'activité Moteur est en retrait de 50% en 2024 après une croissance de 47% au premier trimestre 2023.



' La stratégie d'innovation et de montée en gamme, ainsi que les mesures d'adaptation industrielle prises en début d'année, permettent à la division Bateau de maintenir sa prévision de marge opérationnelle courante entre 7% et 10% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2024 ' indique le groupe.





Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris +2.44%