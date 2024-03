Beneteau anticipe une baisse des stocks des concessionnaires en 2024

(AOF) - Beneteau a fait part de "résultats records" lors de la publication de ses comptes 2023. Le spécialiste des navires de plaisance a dévoilé un résultat net en hausse de 81,4%, passant de 103,1 millions d'euros à 182,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'inscrit en hausse de 59% à 246 millions d'euros et le chiffre d'affaires en amélioration de 18,3%, à 1,78 milliard d'euros. A fin 2023, la trésorerie nette du groupe ressort à 247,3 millions d'euros comparé à 211,2 millions d'euros un an plus tôt.

Déjà publié le 12 février dernier, le chiffre d'affaires de la division Bateau se situe à 1,46 milliard d'euros en 2023, en progression de 17,1%.

L'activité Voile, en croissance de 31% sur l'exercice, a été particulièrement dynamique sous l'effet de la forte reprise des ventes aux loueurs professionnels (+68%).

Le conseil d'administration du Groupe Beneteau a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,73 euro par action à l'assemblée générale mixte du 4 juin 2024, comparé à 0,42 euro par action versé en 2023.

Comme communiqué précédemment, le groupe prévoit une baisse des stocks des concessionnaires de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros en 2024, alors que 2023 avait bénéficié d'un phénomène inverse d'environ 240 millions d'euros, lié à la normalisation des conditions d'approvisionnement.

Le groupe annoncera le 6 mai prochain après clôture de la Bourse le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Beneteau

Points clés

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1,51 M€ réalisé à 83 % dans les bateaux puis dans l’habitat et réparti entre la France pour 29 %, le reste de l’Europe pour 36 % et les Amériques pour 29 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur un portefeuille resserré de 8 marques sur lesquelles sont concentrés les investissements et comprenant 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel - Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Yves Lyon-Caen présidant le conseil d’administration de 8 membres et Bruno Thivoyon étant directeur général ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 706 M€, une dette nette de 145 M€ et des disponibilités de 322 M€.

Enjeux

- Stratégie 2025 « Let’s Go Beyond ! » :

- fondée sur le déploiement des marques de bateaux, des process industriels plus efficients et de l’innovation au service de l’environnement,

- visant 10 % de marge opérationnelle dès le retour de l’activité au niveau de 2019 ;

- Stratégie d'innovation :

- connectivité de tous les bateaux ;

- solutions de propulsion alternative sur l’ensemble de l’offre de bateaux d’ici 2030,

- intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth :

- poursuite de la réduction de l’intensité des émissions directes (- 14 % 2022 vs 2021 ), avec pour objectif un recul de 30 %, vs 2022, d’ici 2030,

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs d’ici 2025 ;

- Montée en puissance dans les services -location de bateaux à la journée ou de courte durée, en Europe et aux Etats-Unis, via une centaine de bases offrant plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ- et dans l’offre de personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme.

Défis

- Capacité à résister à l’impact négatif des changes, de l’inflation et des tensions dans l’approvisionnement ;

- Attente de l’aval des autorités de la concurrence à la cession de l’activité habitat à Trigano, qui financera la croissance sur les marchés du nautisme et la transformation technologique ;

- Réponse de la clientèle aux nouveaux modèles : Antares 12, Oceanis 37, Wellcraft 435 et Prestige F4 et M8 ;

- Inquiétudes des investisseurs sur le prochain exercice, motivées par « la hausse des coûts de financement des stocks des concessionnaires (effet de la hausse des taux d’intérêt) et les niveaux de stocks de retour à leur niveau pré-Covid, en volumes ;

- Après des ventes en hausse de 48,3 % au 1er semestre 2023, objectifs rehaussés : chiffre d’affaires en hausse de 16 % à 1,75 Md€ et résultat opérationnel de + 200 M€.

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.