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Bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu pour Hasbro mais le chiffre d'affaires déçoit
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 14:32

Hasbro, numéro deux américain du jouet, a publié mercredi un bénéfice supérieur aux attentes grâce à la vigueur non démentie de son activité de jeux de rôle, mais a aussi dévoilé un chiffre d'affaires légèrement en dessous du consensus.

Le groupe de Pawtucket (Rhode Island) a dégagé sur les trois mois clos fin mars un bénéfice opérationnel ajusté de 287 millions de dollars, en hausse de 29% par rapport au profit de 222,4 millions de dollars réalisé un an plus tôt.

Sa marge opérationnelle s'est quant à elle améliorée pour atteindre 28,7% contre 25,1% au 1er trimestre 2025.

Toujours en données ajustées, le bénéfice net part du groupe s'établit à 1,47 dollar, à comparer avec 1,04 dollar sur la même période de 2025 et un consensus de 1,29 dollar.

Le chiffre d'affaires déçoit

Le fabricant de jeux et jouets a cependant vu son chiffre d'affaires augmenter moins que prévu, de 13% à 1 milliard de dollars, là où les analystes anticipaient 1,06 milliard de dollars.

Celui de son activité de jeux de rôle Wizards of the Coast , qui inclut ses jeux numériques et la franchise de cartes Magic: The Gathering , a grimpé de 26% à 582 millions de dollars sur le trimestre.

Hasbro a par ailleurs confirmé son objectif annuel d'une croissance du chiffre d'affaires de 3% à 5% à taux de change constants, pour une marge opérationnelle comprise entre 24% et 25%.

L'action Hasbro (qui a gagné 18% depuis le début de l'année) perdait 2,2% dans les transactions en avant-Bourse dans le sillage de la publication des résultats.

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