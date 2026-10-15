Bending Spoons s'envole après un nouvel investissement de 330 millions de dollars de la part de Berkshire Hathaway (14 octobre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du chiffre cumulé depuis le début de l'année au point 6)

15 octobre - ** L'action de la société technologique Bending Spoons BSP.O progresse de 40% à 52 dollars en début de séance

** Berkshire Hathaway investit 330 millions de dollars supplémentaires dans Bending Spoons

** Ce nouvel investissement porte le montant total de l'investissement de Berkshire dans la société à 930 millions de dollars, après un investissement de 600 millions de dollars lors de l'introduction en Bourse de juillet 2026

** La participation de Berkshire dans la société passe à 4%

** La recommandation moyenne de 12 analystes est “acheter”; le cours cible médian est de 48 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BSP affichait une hausse de 30,6% jusqu'à la clôture de mardi