information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 14:56

Bending Spoons rachète Vimeo pour 1,38 milliard de dollars

Le conglomérat technologique Bending Spoons va racheter la plateforme d'hébergement de vidéos Vimeo

VMEO.O dans le cadre d'un accord d'environ 1,38 milliard de dollars en espèces, ont annoncé les sociétés mercredi.