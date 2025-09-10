Bending Spoons rachète Vimeo pour 1,38 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le conglomérat technologique Bending Spoons va racheter la plateforme d'hébergement de vidéos Vimeo
VMEO.O dans le cadre d'un accord d'environ 1,38 milliard de dollars en espèces, ont annoncé les sociétés mercredi.
