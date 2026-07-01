Bending Spoons, propriétaire d'AOL et de Vimeo, enregistre une hausse de 39 % lors de son entrée en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bending Spoons et ses actionnaires cédants ont levé 1,68 milliard de dollars lors de leur introduction en bourse

* Le titre a ouvert à 31 dollars, soit au-dessus du prix d'introduction de 29 dollars

* Le portefeuille de Bending Spoons comprend notamment AOL et Vimeo

(Ajout de citations du directeur général au paragraphe 9, mise à jour de l'évolution du cours de l'action) par Arasu Kannagi Basil, Elvira Pollina et Echo Wang

Les actions de Bending Spoons BSP.O ont bondi de 39 % lors de leur entrée en bourseaux États-Unis mercredi, les investisseurs ayant adhéré au modèle de cette société italienne consistant à racheter et à redresser des entreprises technologiques en difficulté.

Les actions de la société milanaise ont ouvert à 31 dollars chacune, ce qui la valorise à 19,7 milliards de dollars. Le titre a atteint un plus haut à 42,50 dollars.

Cette introduction en bourse vient s’ajouter aux signes d’une reprise qui s’étend sur le marché américain des introductions en bourse et sert d’indicateur de l’appétit des investisseurs pour les entreprises de logiciels, après que le secteur a été durement touché en début d’année par les craintes que l’IA ne vienne bouleverser les modèles économiques établis.

Les entreprises de logiciels ont été largement absentes du marché américain des introductions en bourse en 2026, alors même qu’un flux constant de transactions importantes et l’introduction en bourse phare de SpaceX SPCX.O ont propulsé les recettes du deuxième trimestre au-delà du seuil record de 100 milliards de dollars.

« Ce sera sans aucun doute un indicateur pour le secteur des logiciels, mais cela pourrait simplement s’expliquer par la rareté des opérations dans ce domaine », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

« Bending Spoons présente un profil très différent de celui de la plupart des introductions en bourse de sociétés de logiciels actuellement en préparation. »

ACHETEUR EN SÉRIE

La stratégie de Bending Spoons , un hybride entre une société de capital-investissement et une entreprise technologique , se concentre sur les entreprises numériques sous-performantes. Ses rachats ont souvent été suivis d’importantes suppressions d’emplois et de profondes restructurations, l’entreprise s’attachant à accélérer le développement de produits et à stimuler la croissance de son chiffre d’affaires.

Parmi les acquisitions réalisées par l’entreprise depuis 2025 figurent la plateforme vidéo Vimeo , la plateforme de streaming Brightcove , la billetterie en ligne Eventbrite et la marque Internet AOL .

«Nous avons identifié plus de 1 000 entreprises qui, selon nous, constituent des cibles d’acquisition raisonnables dans un avenir proche », a déclaré Luca Ferrari, cofondateur et directeur général de Bending Spoons. « Nous ne sommes pas en mesure d’annoncer quoi que ce soit pour l’instant, mais nous sommes très actifs. »

Bending Spoons et les actionnaires vendeurs ont levé 1,68 milliard de dollars en vendant 58 millions d’actions à 29 dollars chacune, un prix supérieur à la fourchette initialement annoncée de 26 à 28 dollars.

L’opération a suscité une forte demande tant de la part des investisseurs existants que des nouveaux investisseurs, renforçant ainsi l’optimisme concernant le marché américain des introductions en bourse, a déclaré un banquier de l’un des chefs de file, qui a souhaité rester anonyme.

Bending Spoons, dont le nom s’inspire d’une scène du film de science-fiction « Matrix », a renaît de ses cendres en 2013 après l’échec de l’application de journal intime Evertale.

Les 40 000 dollars restants après la liquidation d’Evertale ont été utilisés par Ferrari et ses cofondateurs pour lancer Bending Spoons. L’entreprise est depuis devenue l’une des sociétés technologiques les plus en vue d’Europe.

« Bending Spoons n’est pas vraiment une holding de logiciels. C’est un pari de capital-risque à forte conviction qui se présente sous les traits d’une holding. Ils ont prouvé qu’ils étaient capables de mener à bien des redressements d’entreprises brutaux et ultra-rapides avec une efficacité technique stupéfiante », a déclaré Tim Schumacher, fondateur de la société technologique saas.group, qui acquiert et développe des entreprises SaaS dirigées par leurs fondateurs.

« Le véritable test consiste à savoir si une usine logicielle impassible et alimentée par l’endettement peut survivre à un cycle économique complet — et pas seulement à quelques années fastes profitant d’un contexte macroéconomique favorable. »

Bending Spoons s’est développée grâce à plus de 50 acquisitions , et d’autres devraient suivre. Contrairement aux fonds de capital-investissement, la société ne revend pas les entreprises acquises.

« C’est une histoire intéressante, et ils ont su créer un récit cohérent autour de la détention de plus de 50 entreprises. L’argument de vente “résoudre les problèmes grâce à l’IA” est logique en théorie, même si nous aurions aimé voir un historique plus long », a déclaré Kennedy.