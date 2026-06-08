Bending Spoons, la société mère de Vimeo, dépose une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis

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Bending Spoons, la société mère de Vimeo, a déposé lundi une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, alors que la période estivale, propice aux introductions en Bourse, s'annonce chargée.

La société basée à Milan a déclaré un bénéfice net de 27,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une perte nette de 112,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 259 millions de dollars un an plus tôt.

La saison estivale des introductions en Bourse démarre sur les chapeaux de roue, avec une vague d'offres qui ont déferlé sur le marché ces derniers jours, les émetteurs se précipitant pour devancer l'entrée en Bourse très attendue de SpaceX.

"Nous nous attendons à un été animé. Le pipeline se construit depuis des années, dans l'attente de ces conditions", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en Bourse et les ETF.

"On peut légitimement se demander si cette reprise est durable — les pics de volatilité sont encore très présents dans les mémoires — mais les émetteurs, les banquiers et les investisseurs vont "danser tant que la musique joue", sachant que la fenêtre peut se refermer brusquement."

Bending Spoons et certains actionnaires existants prévoient de vendre des actions lors de l'offre. L'introduction en Bourse pourrait valoriser la société technologique italienne à environ 20 milliards de dollars , a rapporté Reuters en avril.

RENOUVELER LES MARQUES NUMÉRIQUES

Fondée en 2013, Bending Spoons s’est imposée comme l’une des entreprises technologiques les plus en vue d’Europe. Son modèle économique repose sur l’acquisition et la refonte d’entreprises numériques de renom.

L'entreprise s'est développée grâce à une série d'acquisitions, notamment la célèbre marque Internet AOL et la plateforme d'événements Eventbrite. Elle a été valorisée à 11 milliards de dollars lors d'un tour de table en octobre.

Le portefeuille de Bending Spoons comprend le service de partage de fichiers WeTransfer, l'application de prise de notes Evernote et la plateforme vidéo Vimeo.

Une grande partie des revenus de l'entreprise provient d'abonnements récurrents, ce qui lui assure un flux de revenus plus prévisible.

En mars, les produits de Bending Spoons comptaient plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois et plus de 9 millions de clients payants par mois.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Allen & Company sont les chefs de file mondiaux et les co-chefs de file. Bending Spoons sera cotée au Nasdaq sous le symbole "BSP".