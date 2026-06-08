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Bending Spoons, la société mère d'AOL et de Vimeo, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles aux paragraphes 7, 10 et 12) par Arasu Kannagi Basil

Bending Spoons, une entreprise technologique italienne spécialisée dans l'acquisition et la restructuration d'entreprises numériques, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que la saison estivale des introductions en bourse s'annonce chargée.

L'introduction en bourse de la société, qui a racheté cette année la célèbre marque Internet AOL et la plateforme de billetterie Eventbrite , pourrait la valoriser à environ 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars , avait rapporté Reuters en avril.

“Nous voyons de vastes opportunités s’ouvrir devant nous. Nous avons identifié plus de 1 000 entreprises numériques (tant privées que cotées en bourse), qui pourraient constituer des cibles d’acquisition intéressantes à l’avenir”, a écrit Luca Ferrari, directeur général de Bending Spoons, dans une lettre jointe au prospectus d’introduction en bourse.

La société milanaise a été valorisée à 11 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars lors d’un tour de table en octobre.

Fondée en 2013, Bending Spoons a déclaré un bénéfice net de 27.5 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars sur un chiffre d'affaires de 601 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte nette de 112.2 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars sur un chiffre d'affaires de 259 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars un an plus tôt.

Une grande partie de son chiffre d’affaires provient d’abonnements récurrents, ce qui lui assure un flux de revenus plus prévisible. Son portefeuille comprend le service de partage de fichiers WeTransfer et la plateforme vidéo Vimeo.

Bending Spoons et certains actionnaires prévoient de vendre des actions lors de l'offre.

La saison estivale des introductions en bourse démarre sur les chapeaux de roue, avec une vague de transactions conclues au cours de la semaine dernière, les émetteurs s'empressant de devancer l'entrée en bourse très attendue de SpaceX.

“Nous nous attendons à un été animé. Le pipeline se construit depuis des années, dans l'attente de ces conditions”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en bourse et les ETF.

“On peut légitimement se demander si cette reprise est durable — les pics de volatilité sont encore très présents dans les mémoires — mais les émetteurs, les banquiers et les investisseurs vont “danser tant que la musique joue”, sachant que la fenêtre peut se refermer brusquement.”

Les entreprises étrangères cherchent souvent à s’introduire en bourse aux États-Unis, où les valeurs technologiques ont tendance à bénéficier de valorisations plus élevées.

Le nom de la société fait référence au concept fictif de la déformation des cuillères par la pensée, popularisé par le film hollywoodien “Matrix”.

Selon son prospectus, les produits de Bending Spoons ont servi plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois et plus de 9 millions de clients payants par mois en mars.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Allen & Co sont les co-chefs de file. Bending Spoons sera cotée au Nasdaq sous le symbole “BSP”.

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