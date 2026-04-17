Benchmark relève le PT d'Union Pacific en raison de l'augmentation des volumes ferroviaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Benchmark relève l'objectif de prix de l'opérateur ferroviaire américain Union Pacific UNP.N à 275 $ contre 260 $, avec une note inchangée à "acheter"

** Le nouveau PT implique une hausse de 9,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'indice de référence revoit à la hausse les estimations de bénéfices pour Union Pacific, grâce à des volumes plus importants que prévu et à une croissance solide des expéditions de matières premières clés

** Le courtier prévoit un bénéfice par action de 12,42 $ en 2026, contre 12,40 $ auparavant

** Les volumes ferroviaires ont rebondi au 1er trimestre, les fortes expéditions de céréales, de produits chimiques et de charbon ayant compensé les baisses des produits forestiers, des automobiles et du trafic intermodal

** 18 des 27 sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, neuf comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 279 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 7,7 % depuis le début de l'année