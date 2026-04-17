Benchmark relève l'objectif de cours de CSX grâce à la croissance de l'intermodalité et signale la hausse du coût du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 avril -
** Benchmark relève l'objectif de cours de l'opérateur ferroviaire CSX Corp CSX.O de 40 $ à 46 $; maintient la note "achat"
** Le nouveau PT représente une hausse de 7,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage estime que le trafic intermodal (+5%) et le trafic de métaux (+3%) ont augmenté le plus; les minéraux, les produits agricoles et alimentaires ainsi que les engrais ont augmenté d'environ 2 % chacun en glissement annuel
** Maintient l'estimation du bénéfice par action pour 2026 inchangée à 1,85 $
** Mais réduit l'hypothèse du BPA du 1er trimestre d'un penny à 0,40 $, principalement en raison de la hausse des dépenses de carburant
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 17,9% depuis le début de l'année
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