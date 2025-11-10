Benchmark maintient sa recommandation d'achat ("Buy") pour Shift4Payments, ajuste son objectif de cours et la considère comme sous-évaluée malgré sa croissance

10 novembre - ** Benchmark réitère sa notation "buy" sur le processeur de paiements Shift4Payments < FOUR.N > mais le ramène de 111 $ à 100 $, ce qui représente un potentiel de hausse de plus de 50 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** La société de courtage considère que l'action est considérablement sous-évaluée en raison de son "récit désordonné", malgré des résultats solides au troisième trimestre

** Le volume des paiements de FOUR a augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 54,7 milliards de dollars, soit près de quatre fois plus qu'au cours du même trimestre en 2021

** « Nous continuons à considérer les actions de la société comme très sous-évaluées par rapport à ses taux de croissance élevés du chiffre d'affaires et du résultat net, et par rapport à ses pairs dans le secteur des points de vente. » déclare Benchmark.

** 16 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; la prévision médiane est de 95,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le dernier mouvement de la séance, FOUR est en baisse de ~33,9 % depuis le début de l'année