BellRing progresse après l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de la société BellRing Brands BRBR.N , spécialisée dans les aliments et les boissons à base de protéines, augmentent de près de 4,5 % à environ 30,6 dollars avant bourse

** BRBR rachètera jusqu'à 600 millions de dollars d'actions au cours des deux prochaines années, à compter du 19 novembre

** Au 19 novembre, BRBR avait racheté environ 123 millions de dollars dans le cadre de son précédent programme de rachat de 400 millions de dollars lancé le 2 septembre et annulé le 19 novembre

** Treize des 17 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; leur estimation médiane est de 39 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 61,2 % depuis le début de l'année

