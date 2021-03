Belle résistance en 2020 - Perspectives en hausse pour 2021

Activité 2020 - Belle résistance de l'activité et du bénéfice net, malgré le COVID.



L'activité de l'exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, a atteint 191,6 millions d'euros, en retrait de 9,2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent (211 millions d'euros).

La baisse d'activité est liée à l'impact COVID qui a pesé sur le chiffre d'affaires du 1er semestre (86,6 millions d'euros).

Le second semestre a connu une forte progression (105 millions d'euros) démontrant la capacité de rebond des sociétés du groupe.



Les 8 sociétés opérationnelles ont été bénéficiaires, ainsi chacun des 3 pôles d'activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe.



La trésorerie mobilisable atteint 65 millions d'euros.



Perspectives 2021 - Hausse du chiffre d'affaires et des résultats



Dans le prolongement du rebond du second semestre 2020, confirmée par la vigueur de ce début d'année, la Direction envisage la poursuite de cette dynamique sur 2021.

Ainsi, la Direction prévoit une hausse du chiffre d'affaires et des résultats de 7%, à la condition que l'activité ne soit pas perturbée par de nouvelles restrictions sanitaires.



Dividende.



Le Directoire proposera à l'assemblée générale prévue le 3 juin 2021, le versement d'un dividende de 1,60 euro par action (1,50 euro en 2020).