Believe: WMG renonce à une offre de rapprochement

(CercleFinance.com) - Believe fait part de la décision de Warner Music Group (WMG) de ne pas lui soumettre d'offre ferme de rapprochement, décision que WMG a indiqué samedi dernier avoir pris après mûre réflexion.



Pour rappel, le spécialiste français de la musique numérique avait demandé vers la fin mars à WMG de lui soumettre, au plus tard le 7 avril, une offre 'engageante, inconditionnelle et entièrement financée'.



Le comité ad-hoc de Believe examinera la situation avec toutes les parties intéressées afin de déterminer les prochaines étapes relatives à l'évolution possible du contrôle de la société, et informera le marché en conséquence.





Valeurs associées BELIEVE Euronext Paris -1.20%