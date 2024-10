Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: Upbeat Bidco dépasse les 95% des votes information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Upbeat Bidco a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 30 septembre, le seuil de 95% des droits de vote de Believe et détenir 96,61% du capital et 95,38% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



Pour rappel, le déclarant avait franchi le seuil de 95% du capital du spécialiste de la musique sous forme numérique en juin dernier, dans le cadre de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS) qui s'était déroulée du 3 au 21 juin inclus.





Valeurs associées BELIEVE 15,00 EUR Euronext Paris +0,40%