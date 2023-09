Believe: Stifel reste à achat, voit une opportunité information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 18,5 euros sur Believe, estimant que 'la chute du cours de l'action représente une opportunité', le broker restant 'fondamentalement très positif' sur cette société spécialisée dans le secteur musical.



S'il abaisse ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024 (mais pas 2025), il souligne que 'Believe continue de significativement surperformer les groupes majeurs du secteur, mais démontre aussi sa réactivité et sa capacité à s'adapter au climat économique difficile'.



Stifel met en avant une forte amélioration de la rentabilité qui a résulté d'un ajustement rapide des coûts et une hausse du revenu financier, ce qui l'a conduit à rehausser ses estimations de BPA 2023 et 2024 pour le groupe.