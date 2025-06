Believe : relèvement du prix de l’offre publique de retrait par Upbeat BidCo

(AOF) - A la suite du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers le 16 avril 2025 de son projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions de Believe au prix de 15,30 euros par action, Upbeat BidCo annonce sa décision d'augmenter le prix de son offre à 17,20 euros par action Believe, extériorisant des primes de respectivement 12,6%, 13,1%, 17,5% et 17,6% par rapport aux cours moyens 30 jours, 60 jours, 120 jours et 180 jours pondérés par les volumes au 2 juin 2025.

Le comité ad hoc a unanimement formulé une recommandation positive de l'offre au prix relevé, en estimant que celle-ci est conforme aux intérêts de Believe, de ses actionnaires et de ses salariés.

Le conseil d'administration, suivant la recommandation du comité ad hoc, a par conséquent émis, à l'unanimité des membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur l'offre.

