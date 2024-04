Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe, agissant pour le compte d'Upbeat Bidco, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Believe, un projet qui avait été annoncé le 12 février.



L'initiateur, qui détient à ce jour 69.835.174 actions Believe représentant 71,88% du capital et au moins 71% des droits de vote du spécialiste de la musique numérique, s'engage irrévocablement à acquérir les actions Believe restantes, au prix unitaire de 15 euros.



Cette offre publique revêt un caractère obligatoire en raison du franchissement en hausse des seuils de 30% par la suite d'opérations. L'initiateur n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions à l'issue de l'offre.





Valeurs associées BELIEVE Euronext Paris +0.13%