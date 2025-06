Believe, plus forte hausse du SRD à la clôture du jeudi 5 juin 2025

(AOF) - Believe (+ 10,52% à 17,02 euros)

Le spécialiste de la musique sous forme numérique a bondi à la suite du relèvement de l'offre de rachat de son principal actionnaire. Upbeat BidCo a augmenté le prix de son offre à 17,20 euros par action Believe, extériorisant une prime de de 12,6% par rapport aux cours moyens 30 jours. " Upbeat Bidco détient actuellement plus de 96,6% du capital de Believe à l'issue de son OPA à 15 euros par action réalisée en 2024 " rappelle Invest Securities. Upbeat BidCo est une entité détenue directement et indirectement par Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe, et directement par Upbeat MidCo, une société contrôlée par le fonds EQT X et des fonds conseillés par TCV.

