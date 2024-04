Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: pas de retrait obligatoire envisagé suite à l'OPA information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Le consortium d'investisseurs à l'origine d'une offre publique d'achat sur le groupe de musique numérique Believe a déclaré vendredi qu'il n'avait pas l'intention de demander un retrait obligatoire suite à l'opération.



Le groupement - emmené par le fonds d'investissement suédois EQT - explique vouloir permettre à la société de continuer à se développer autour de son fondateur, Denis Ladegaillerie, 'dans le respect des valeurs portées par l'entreprise'.



Pour rappel, le consortium a conclu avec les principaux actionnaires de Believe (TCV, XAnge, Ventech et Denis Ladegaillerie) des contrats en vue d'acquérir 71,9% du capital au prix de 15 euros par action.



Il prévoit de déposer, à la suite de la réalisation de ces acquisitions, une offre publique d'achat simplifiée sur les actions qui sera elle aussi libellée au prix de 15 euros par action.



Dans un bref communiqué, le consortium précise que toutes les autorisations nécessaires au titre du droit de la concurrence ont désormais été obtenues.





