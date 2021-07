BELIEVE : Mise en œuvre d'un Contrat de Liquidité avec NATIXIS ODDO BHF

BELIEVE (Code ISIN : FR0014003FE9, Mnémonique : BLV), l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce confier à NATIXIS et ODDO BHF SCA, à compter du 13 juillet 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.



Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).